“Jogos Europeus não fazem parte da lista de eventos de interesse generalizado”

Os Jogos Europeus de Minsk não fazem parte da lista de eventos de interesse do público e a agência contratada pela organização do eventos não chegou a acordo com União Europeia de Radiodifusão (EBU) da qual a RTP é membro, razão pela qual a estação pública não está a transmitir as provas da competição onde participam atletas portugueses em representação de Portugal.

