7 hábitos de pessoas altamente eficazes

Stephen Covey, autor do livro The 7 Habits of Highly Effective People, define um hábito como a “intersecção entre conhecimento, habilidade e vontade” para agir de uma determinada maneira e com um determinado sentido de propósito. Como são padrões de comportamentos “consistentes”, repetitivos e, por vezes, “inconscientes”, os hábitos “são as expressões do nosso caráter e produzem a nossa eficácia… ou a nossa ineficácia.”

