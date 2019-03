5G e IoT: O que nos reserva o futuro?

O 5G tem andado na boca do mundo. No final do mês passado, Washington enviou uma comitiva a Portugal no sentido de pressionar o governo português a abandonar as negociações com o gigante chinês Huawei. Seguiram-se outras reuniões, com países europeus e Brasil. O argumento americano é sempre o mesmo: espionagem. As provas, mais difíceis de arranjar. Em todo o caso, a posição sobre a aquisição de uma rede de 5ª geração em estrita cooperação com a China não é homogénea.

