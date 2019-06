42 minutos de fila por dia: Lisboa é a cidade ibérica com mais trânsito

42 minutos de fila por dia. Este é o tempo médio perdido pelos condutores no trânsito na região de Lisboa, de acordo com o índice de tráfego publicado esta terça-feira pela empresa TomTom. A capital portuguesa é mesmo a cidade ibérica com mais trânsito, ultrapassando Madrid, Barcelona e o Porto.

Lisboa ocupa a posição 77 no ranking mundial, que é liderado pela cidade de Mumbai, na Índia. Na capital portuguesa, os condutores passam, em média, 32% de tempo a mais em filas de trânsito. No final de um ano, os automobilistas que passam por Lisboa perdem cerca de 160 horas em deslocações por causa do tráfego intenso. Ainda assim, a principal cidade portuguesa desceu 15 lugares no ranking de 2018 em comparação com o de 2017.

O Porto, em sentido contrário, teve mais trânsito em 2018: passou a ocupar o lugar 121 do ranking - em 2018, estava no lugar 125. Na cidade Invicta, passa-se 38 minutos por dia em filas de trânsito, segundo os dados da empresa holandesa.

Os maiores problemas de trânsito surgem no final do dia, entre as 18h e as 19h, e ocorrem sobretudo na sexta-feira, em Lisboa e no Porto. Há mais transito fora das vias rápidas do que nas autoestradas nas duas maiores cidades portuguesas.

Embora com menos trânsito, há mais três cidades portuguesas que integram o índice de tráfego da TomTom: Funchal está na posição 336; Braga no lugar 342 e Coimbra na posição 371. "No Funchal e em Braga, os condutores passam uma média de 21 minutos por dia no trânsito, e em Coimbra, 16 minutos. Tal como acontece em Lisboa e no Porto, o período de maior congestionamento é ao final do dia, sobretudo às sextas-feiras" explica a autora deste estudo.

Este ranking avaliou o trânsito em 403 cidades de 56 países. Mumbai, na Índia, é a cidade com mais tráfego do mundo, seguida de Bogotá (Colômbia), Lima (Peru), Nova Deli (Índia) e Moscovo (Rússia).

Diogo Ferreira Nunes é jornalista do Dinheiro Vivo