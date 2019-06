42 minutos de fila por dia: Lisboa é a cidade ibérica com mais trânsito

42 minutos de fila por dia. Este é o tempo perdido por todos os condutores no trânsito na região de Lisboa, de acordo com o índice de tráfego publicado esta terça-feira pela empresa TomTom. A capital portuguesa é mesmo a cidade ibérica com mais trânsito, ultrapassando Madrid, Barcelona e o Porto.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia