30% do negócio da SAP em Portugal já vem das PME

O negócio com as pequenas e médias empresas (PME) portuguesas cresceu 28% durante 2018 e já representa um terço da faturação que a SAP faz em Portugal. Os valores foram revelados esta terça-feira por Filipe Costa, diretor comercial para PME da subsidiária portuguesa, num encontro com jornalistas.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia