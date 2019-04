12 horas por dia, 6 dias por semana

No início de 2019, o auto-denominado “marketer de crescimento” Sujan Patel publicou um artigo sobre as lições que aprendeu ao trabalhar mais de treze horas e meia por dia todos os dias, tirando Sábado. A primeira lição é que “trabalhar no duro compensa” e a segunda é que “a paixão é a sua energia.” O texto é longo e oferece conselhos sobre networking e como esticar o tempo, e mais uma enxurrada de palermices muito populares na cultura da exaustão. Não é difícil encontrar blogues e artigos que ajudam a maximizar dias de trabalho de 12 horas, ensinam a levantar às 4 da manhã e a usar estratégias para fazer 500 projectos ao mesmo tempo e ainda conseguir “ter uma vida.” Alerta noticioso: trabalhar até à exaustão, dormir pouco, saltar por cima de feriados e adiar férias não leva necessariamente até ao pote ao fundo do arco-íris. Não é, de todo, líquido que “compense”, como diz Sujan Patel.

