10 despesas que podem ajudá-lo a baixar o seu IRS

O prazo para validar faturas no portal das Finanças cai a 25 de fevereiro. Até lá, os contribuintes vão poder garantir um reembolso de imposto pago sobre rendimentos que pode chegar, na maioria dos casos, até aos 2500 euros. Para quem ganhou, no ano passado, até 7091 euros não há limite de deduções no imposto que incide sobre 14,5% dos rendimentos.

á para quem ganhou mais de 80.640 o limite máximo de deduções de mil euros. Nas despesas que contam para o IRS a liquidar este ano, há algumas novidades relevantes. Os trabalhadores independentes em regime simplificado vão pela primeira vez ter de identificar as despesas relativas à sua atividade que eram até aqui consideradas automaticamente pelo fisco em 25%. Há também neste IRS limite alargado para deduções com gastos na educação, que agora podem chegar até aos mil euros quando as famílias tenham jovens a estudar fora.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia