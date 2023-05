Insolvências cresceram mais de 11,5% em Portugal

O número de empresas insolventes em Portugal cresceu 11,5% no primeiro trimestre de 2023, de acordo com a análise da Companhia de Seguro de Crédito, segundo comunicado.

O maior número de insolvências pode verificar-se devido às microempresas e pequenas empresas (com uma faturação que fica abaixo dos 500 mil euros), mas é nas empresas com uma década, que se registou o maior número de insolvências.

Foi no distrito do Porto que se registou maior número de insolvências com um crescimento de 15% face ao período homólogo, seguindo-se Lisboa com uma descida de 6% face ao primeiro trimestre do ano passado.

O setor dos serviços foi o mais afetado por insolvências, seguido pelo setor da construção e pelo retalho.

"Estes dados surgem numa altura em que a economia portuguesa está a acelerar e as estimativas apontam para um crescimento acima da média do euro. Ainda a marcar o panorama económico está a inflação", lê-se no comunicado enviado às redações.

"As previsões que temos para o ano de 2023, apontam que as insolvências devem crescer 19% em Portugal. No caso da Zona Euro, as expectativas da Allianz Trade - nossa acionista - apontam para uma subida de 23%. Agora que a pandemia de covid-19 já, oficialmente, terminou os apoios às empresas atribuídos pelos governos um pouco por toda a Zona Euro já terminaram, ou estão a chegar ao fim, o que terá efeitos sobre a solvabilidade das empresas", afirma Vassili Christidis, CEO da COSEC, citado pelo comunicado.

A COSEC prevê que as insolvências devem também aumentar este ano na Europa. A Alemanha deve registar uma subida de 22%, de acordo com os dados recentes da Allianz Trade, e a França deve ter um aumento de 41%. Para os Estados Unidos, prevê-se um aumento de 49% em 2023. Já a China está estimado uma subida de 4%.