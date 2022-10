Inovação. Ovos vegetais chegam ao mercado em 2023

Qual é coisa qual é ela que cai no chão e fica amarela? Todos conhecemos esta adivinha e a resposta é o ovo. Aqui falamos de ovos, mas não os da galinha. Com 200 mil euros de investimento a CFER (Centre for Food Education and Research) arrancou com a produção de ovos plant-based, feitos em laboratório, que deverão ser vendidos nas grandes superfícies no primeiro trimestre do próximo ano. Para a comercialização deste ovo 100% vegetal, foi criada a empresa Plantalicious, com capital social de dois mil euros.

