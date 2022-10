Inovação, emprego e investimento em debate em Loures

Portugal é, segundo um estudo recente do ManpowerGroup, o segundo país do mundo onde os empresários têm mais dificuldade em contratar recursos humanos. No entanto, conclusões de outras pesquisas, revelam que o problema nacional não se resume à escassez de talento, nem à sua falta de qualificação, mas, em muitos casos, à falta de liderança ou a lideranças que desperdiçam estes recursos. A verdade é que, da parte do setor empresarial são cada vez mais as queixas sobre estas dificuldades, que são transversais a quase todos os setores de atividade.

Por outro lado, muitos talentos qualificados continuam a escolher outros países para trabalhar, essencialmente porque os salários em Portugal são baixos, deixando as empresas nacionais ainda com maior dificuldade em preencher os seus quadros. Apesar deste movimento migratório de saída, a pandemia e a generalização do trabalho remoto abriram a porta a que cada vez mais portugueses - especialmente no setor das tecnologias de informação (TI) - trabalhem desde Portugal para empresas sedeadas em qualquer parte do mundo. Estima-se, por exemplo, que a percentagem de recursos neste modelo seja já 20% do total de trabalhadores na área de TI.

Como podem as organizações nacionais competir com players internacionais que lutam pelo mesmo talento? De que forma pode o país tornar-se atrativo para captar trabalhadores qualificados? Que modelos devem os gestores implementar para reter o seu talento e para requalificar quadros internos para novas funções? Estas e outras questões serão debatidas por um painel de especialistas, ao longo da manhã do primeiro dia da conferência "Loures investe em si".

Outros temas igualmente pertinentes, tais como como as transformações atuais nas empresas, os desafios da mudança, como será o espaço de trabalho no futuro, que empregos serão necessários, e que papel terá o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no apoio ao emprego, digitalização e requalificação, também estarão em debate nesta conferência.

Da parte da tarde, uma outra mesa-redonda abordará a temática das empresas, a economia 4.0 e as oportunidades que pode trazer para o tecido empresarial, e as fontes de financiamento disponíveis através dos programas PT2030 e PRR. Ambos os debates serão transmitidos, via streaming, no site do Diário de Notícias.

Os workshops, divididos pelos dois dias do evento abordarão temas tão diversos como os aspetos legais na contratação de migrantes, a importância do registo de marcas nas empresas, ferramentas de marketing pessoal, o futuro dos negócios ou o microcrédito, e contarão com a participação de especialistas em cada uma das áreas.

Esta mostra pretende ser uma referência na divulgação das políticas de apoio ao investimento, inovação e criação de emprego e destina-se ao tecido empresarial do concelho de Loures, aos munícipes em processo de (re)integração no mercado de trabalho ou transição de carreira e à população em geral.