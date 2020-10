Injeção no Novo Banco? Documento prevê mas Ministério das Finanças diz que é engano

Governo mantém adicional do imposto sobre produtos petrolíferos e energéticos

A proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2021 entregue esta segunda-feira na Assembleia da República tinha inscrita uma verba de 468,6 milhões de euros de empréstimo ao Fundo de Resolução, que é a entidade que faz as injeções no Novo Banco.

Mas, duas horas depois da entrega da proposta de OE para 2021, o Ministério das Finanças emitiu um esclarecimento.

"Em 2021, e ao contrário de Orçamentos do Estado aprovados em anos anteriores, o Orçamento do Estado não prevê qualquer empréstimo ao Fundo de Resolução", refere o comunicado das Finanças.

"Por lapso, o relatório do OE21, hoje entregue à Assembleia da República, identifica, erradamente, um empréstimo de 468,6 M€ ao Fundo de Resolução. Trata-se sim de um empréstimo de 468,6 milhões de euros à CP-Comboios de Portugal", adianta.

