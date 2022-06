Inflação nos 8,7% em junho, a mais alta em quase 30 anos

A taxa de inflação continua a subir e deverá ter atingido, em junho, os 8,7%, o valor mais elevado desde dezembro de 1992, indica o Instituto Nacional de Estatística. Em maio fora de 8%.

Os dados são da Estimativa Rápida de junho do Índice de Preços no Consumidor e mostram que o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energético) terá registado uma variação 6%, o registo mais elevado desde maio de 1994. Em maio fora de 5,6%.

Indica ainda o INE que a taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos se deverá ter situado nos 31,7%, que compara com os 27,3% do mês anterior. O valor agora atingido é o mais alto desde agosto de 1984, ou seja, de 38 anos.

