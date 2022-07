Inflação impulsiona o combate ao desperdício alimentar

A taxa de inflação em Portugal aumentou para 8,7% em junho e a alimentação é o setor em que as famílias portuguesas sentem mais o aumento de preços. De acordo com a DECO Proteste, um cabaz de 63 produtos ficou, em média, 10% mais caro.

Efeito também deste aumento de preços, segundo um estudo realizado pelo Capgemini Research Institute, feito em junho de 2022 e divulgado esta quarta-feira pela Associaçáo de Defesa do Consumidor, a consciência sobre o desperdício de alimentos aumentou.

Comparando dados dos últimos dois anos, esta preocupação passou de 33% para 72%, segundo as respostas obtidas. 56% dos consumidores assume combater o desperdício de alimentos para economizar custos, além das questões de sustentabilidade. O aumento dos preços dos alimentos é assim apontado como um dos principais motivos deste crescente interesse em reduzir o desperdício.

Um dado também referido neste estudo sugere que 91% dos consumidores prefere comprar alimentos de marcas e empresas que estão a tomar medidas e têm políticas e soluções para reduzir o desperdício.

Através dos dados da empresa Too Good To Go, que permite aos utilizadores adquirir a preços reduzidos comida que de outra forma não seria vendida, por não estar dentro de parâmetros standard, 1/3 das encomendas adquiridas na aplicação, ao longo dos últimos meses, foram provenientes de supermercados. "Muito devido à diversidade de produtos alimentares que as mesmas contêm, estas tornam-se uma alternativa de compra que possibilita o acesso a uma grande variedade de produtos básicos e alimentos essenciais" lê-se no comunicado enviado às redações.

"Este é, sem dúvida, um período complexo, e quando os preços sobem e impactam algo tão básico e fundamental como a alimentação, é natural que enquanto consumidores procuremos formas de otimizar o nosso orçamento familiar. O nosso utilizador sempre esteve ciente da importância de um consumo mais consciente e sustentável, mas este aumento de procura leva-nos a crer que somos cada vez, também, uma oferta com benefício de custo, também ele muito relevante", afirma Nuno Plácido, Country Manager da Too Good To Go em Portugal.

Em Portugal a Too Good To Go já contabiliza mais de 1 milhão de utilizadores. Através da aplicação, os utilizadores portugueses já salvaram mais de 1.6 milhões de refeições de serem desperdiçadas.