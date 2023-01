Inflação em Espanha desce para 5,7%, apesar de subida recorde dos alimentos

Os preços em Espanha subiram 5,7% em dezembro, comparando com o mesmo mês e 2021, o que confirma o quinto mês consecutivo de moderação da inflação, apesar da maior subida dos alimentos desde 1994.

A taxa de inflação (subida dos preços comparando com o mesmo mês do ano anterior) foi 10,5% em agosto, 8,9% em setembro, 7,3% em outubro e 6,8% em novembro em Espanha, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol.

O dado relativo a dezembro, conhecido hoje, é o mais baixo desde novembro de 2021 e Espanha fechou o ano passado com a inflação mais baixa da União Europeia, depois de no primeiro semestre de 2002 ter tido dos valores mais elevados e de em julho ter registado a taxa mais alta no país desde 1984.

