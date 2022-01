INE revê inflação de dezembro em baixa para 2,7% e fixa média de 2021 nos 1,3%

Preços da habitação sobem 9,9% no terceiro trimestre

O INE reviu esta quarta-feira em baixa, de 2,8% para 2,7%, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) em dezembro de 2021 e avançou que a taxa média de inflação no ano passado foi de 1,3%.

A variação média anual de 1,3% do IPC em 2021 sucede a uma variação nula registada no conjunto do ano de 2020.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), excluindo do IPC a energia e os bens alimentares não transformados, a taxa de variação média situou-se em 0,8% (nula no ano anterior).