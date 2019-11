INE. PIB deve desacelerar face aos últimos três meses

As exportações são um dos indicadores do crescimnto económico

Os economistas ouvidos pela agência Lusa preveem, em média, que o Produto Interno Bruto (PIB) tenha crescido 0,4% no terceiro trimestre na comparação com os três meses anteriores, abaixo do crescimento de 0,6% registado no segundo trimestre.

Já em termos homólogos, ou seja, na comparação com o mesmo período do ano anterior, a média das estimativas aponta para uma expansão de 2% do PIB, uma décima acima do crescimento de 1,9% registado entre abril e junho.

As previsões mais otimistas são do Núcleo de Estudos de Conjuntura da Economia Portuguesa (NECEP) da Universidade Católica, que antecipa que a economia tenha crescido 0,5% no terceiro trimestre face aos três meses anteriores, uma décima abaixo do registado no trimestre anterior.

Em termos homólogos, a Católica antecipa uma expansão do PIB de 2,1% entre julho e setembro, mais duas décimas do que no trimestre anterior.

A Nova SBE/MacroNova também antecipa uma expansão de 0,5% do PIB em cadeia no terceiro trimestre. "Esta evolução representa uma desaceleração do ritmo de crescimento relativamente aos dois primeiros trimestres do ano, onde se registou uma variação de 0,6%", indicam Pedro Brinca e João Duarte, professores da Nova SBE, à Lusa.

Em termos homólogos, a Nova SBE prevê uma expansão de 1,8% do PIB, também ligeiramente abaixo dos 1,9% registados nos três meses anteriores.

"A ligeira desaceleração do crescimento do PIB no terceiro trimestre face aos trimestres anteriores está de acordo com o esperado e justifica a revisão em baixa anteriormente feita pelo Governo da previsão de crescimento para a economia portuguesa, este ano, em três décimas, dos 2,2% previstos no Orçamento do Estado para 2019, para 1,9%", indicam os professores da Nova SBE.

Já a estimativa do ISEG (Grupo de Análise Económica/Síntese de Conjuntura) para a evolução do PIB no terceiro trimestre é de um crescimento de 0,4% em relação ao trimestre anterior e de 2% em termos homólogos.

A previsão mais modesta para a evolução do PIB em cadeia, no terceiro trimestre, é do Montepio, que antecipa "um crescimento em cadeia de 0,3% (entre 0,2% e 0,4%) no terceiro trimestre e um crescimento homólogo de 1,9%", conforme referiu à Lusa Rui Bernardes Serra, economista-chefe do Montepio.

Segundo os dados do INE atualizados com a base 2016, o PIB cresceu 0,6% no primeiro trimestre, na comparação com os três meses anteriores, e 2,1% face ao mesmo período do ano passado.

Já no segundo trimestre do ano, a economia também cresceu 0,6% em cadeia, tendo acelerado 1,9% em termos homólogos.

Na semana passada, a Comissão Europeia melhorou em três décimas a previsão de crescimento económico de Portugal para 2% este ano, uma décima acima do esperado pelo Governo (1,9%), mantendo a anterior previsão de 1,7% para 2020, três décimas abaixo da previsão do executivo português (2%).