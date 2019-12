Novas tabelas do Imposto Sobre Veículos faz aumentar ligeiramente o preço de carros novos

Pedro Junceiro (Motor24) com Paulo Ribeiro Pinto (Dinheiro Vivo)

Refletindo a alteração na norma que mede as emissões de dióxido de carbono (CO2) dos automóveis novos, a versão preliminar do Orçamento do Estado para 2020 a que o Dinheiro Vivo/Motor24 teve acesso irá produzir um ligeiro aumento na aquisição de veículos novos, contrariando o receio que existia entre os representantes das marcas automóveis em Portugal de um grande aumento nesse campo.

Se a solução aplicada em 2019 teve em conta uma redução percentual a aplicar sobre os valores de CO2 relativos ao denominado "Procedimento Global de Testes Harmonizados de Veículos Ligeiros", para 2020 o Estado "normalizou" a tabela de ISV criando uma maior distinção entre os patamares de emissões de dióxido de carbono, passando de seis para nove escalões nos carros a gasolina e para oito no caso dos Diesel.

Esta tabela pretende valorizar os veículos menos poluentes e penaliza aqueles que, por oposto, são mais poluentes. Face às tabelas para o NEDC, a diferença mais significativa está no teto do primeiro escalão, que era de 99 g/km de CO2 e passa a ser de 110 g/km de CO2 no WLTP, abrangendo uma maior fatia de automóveis em ambos os casos.

Assim, no caso dos veículos a gasolina, os veículos que emitem até 110 g/km de CO2 passam a pagar uma taxa de 0,40€ para uma parcela a abater de 39,00€, enquanto os veículos entre os 111 e os 115 g/km pagam 1,00€ de taxa para uma parcela a abater de 105,00€.

No caso dos Diesel, um automóvel que emita até 110 g/km de CO2 paga uma taxa de 1,56€, com uma parcela a abater de 10,43€, enquanto um modelo entre os 111 e os 120 g/km pagará uma taxa de 17,20€ para uma parcela a abater de 1728,32€.

Já as tabelas da componente de cilindrada sofrem um ligeiro agravamento face à tabela implementada em 2019, acompanhando a inflação.

Em declarações prestadas ao Dinheiro Vivo/Motor24, Hélder Pedro, secretário-geral da ACAP, destaca que nesta proposta não existem grandes surpresas, "subindo ligeiramente nalguns carros, reduzindo noutros, numa ordem de 1 a 1,5%". Aponta, no entanto, que há um ligeiro aumento acima do esperado no escalão acima dos 1250 cc, "que estamos a analisar".

O Governo mantém uma tabela atualizada para os carros com ciclo de medições NEDC, neste caso para os veículos importados usados com ciclo de homologação anterior.

