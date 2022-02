IMI fica mais barato em 55 concelhos. Saiba quanto vai pagar

Quando falta pouco mais de um mês para começarem a chegar as notificações de pagamento do Imposto Municipal de Imóveis (IMI), não é má ideia fazer contas à vida e ver quanto deve pôr de parte. Normalmente, a prestação do IMI é paga em duas vezes - maio e novembro -, mas há casos em que a fatura anual é de pagamento único (até 100 euros), em maio, e quando o valor supera os 500 euros pode ser repartido por três vezes: maio, agosto e novembro. Independentemente do valor, é sempre possível pagar o IMI de uma só vez.

Se o IMI é pago todos os anos, o valor também é definido com essa periodicidade pela câmara de residência, uma vez que se tratar de um imposto municipal (receita para o poder local). E todos os anos há autarquias que mexem na taxa, seja para a levantar seja para a reduzir ao escalão mínimo. Além disso, a localização e a idade da casa podem resultar em alterações do valor a pagar.

Este ano, foram 55 as câmaras municipais que aliviaram o valor deste imposto, enquanto três aumentaram-no: Belmonte, Ponte da Barca e Torres Novas.

Para facilitar a vida aos proprietários, o Doutor Finanças, empresa especializada em finanças pessoais e familiares, acaba de lançar o Simulador de IMI para 2022.

