Hub Criativo do Beato abre no fim do ano. Fique a conhecê-lo

O portão pintado a verde não esconde a transformação que o antigo espaço da manutenção e de armazenamento de cereais está a sofrer. Estamos no Beato, na zona oriental de Lisboa. No local que antigamente servia os militares movem-se agora dezenas de trabalhadores com capacete, atarefados com a reabilitação dos edifícios num espaço com 35 mil metros quadrados onde criatividade, tecnologia e criação de empregos vão andar de mãos dadas.

Cinco anos depois da primeira apresentação, o Hub Criativo do Beato (HCB) vai finalmente abrir portas no final deste ano.

É pela entrada da travessa do Grilo que o espaço vai começar a funcionar, com a ocupação de quatro dos 18 edifícios. A incubadora de empresas tecnológicas Factory vai acolher as primeiras startups e empresas ligadas à tecnologia e indústrias criativas - como o centro tecnológico da Mercedes em Portugal; o espaço alimentar Praça receberá os primeiros visitantes da montra de sabores nacionais biológicos de produtores locais de todo o país.

