Huawei junta-se ao programa Aliança para a Igualdade nas TIC

A Huawei Portugal assinou um acordo para adesão à iniciativa Aliança para a Igualdade nas TIC, promovida pela Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e a Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão, informou a empresa em comunicado.

Com um compromisso no campo da igualdade de género, a Huawei já impulsionou várias inciativas estratégicas de representação feminina no sector das TIC (Tecnologias da informação e Comunicação), tais como a "Summer School for Female Leadership in the Digital Era" e o programa de bolsas universitárias lançado em dezembro passado.

Para Toni Li, CEO da Huawei Portugal, a adesão da empresa à iniciativa "é mais uma prova de que a Huawei está inquestionavelmente empenhada em contribuir para a criação de uma era digital mais inclusiva". Como tal, o responsável garante que, "queremos fazer parte da solução e, por isso, procuramos partilhar o nosso know-how e colaborar com todas as partes interessadas no sentido de esbater as diferenças que ainda se verificam entre os géneros não só no acesso à educação, como ao mercado de trabalho".

Sandra Ribeiro, Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, sublinha que "é determinante que os agentes económicos se juntem a estas iniciativas, para que a igualdade de género seja uma realidade no mais curto espaço de tempo em Portugal".

A "Aliança para a Igualdade nas TIC" vem formalizar a rede de parcerias do programa "Engenheiras por Um Dia", tendo em vista a promoção da inclusão digital das mulheres e da respetiva participação nas engenharias e nas tecnologias. Os compromissos assumidos no âmbito da iniciativa estão enquadrados no Plano de Ação para a Transição Digital e no Plano de Recuperação e Resiliência, contribuindo para a concretização do Eixo 3 "Desenvolvimento científico e tecnológico igualitário, inclusivo e orientado para o futuro" da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 "Portugal + Igual".