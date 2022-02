Huawei é uma das 10 marcas mais valiosas no mundo

A Huawei foi classificada como uma das 10 marcas mais valiosas do mundo, ocupando a 9ª posição, de acordo com o ranking "Global 500" da Brand Finance para 2022".

Em comunicado, a Huawei informa que, segundo o relatório da Brand Finance, a empresa revela um crescimento anual de 29% no valor da marca para 71,2 mil milhões de dólares, permitindo subir mais do dobro da sua posição anterior, passando de 21º para o 9º lugar.

© Brand Finance

A Brand Finance atribui o crescimento da marca Huawei à inovação, uma vez que investe fortemente em empresas de tecnologia e I&D e direciona o seu foco para o negócio dos automóveis elétricos, ao mesmo tempo que continua a reforçar os serviços na cloud.

No ranking "Brand Finance Global 500" o setor tecnológico revela ser a indústria mais valiosa do mundo, com um valor de marca acumulado de cerca de 1300 mil milhões de dólares. Cerca de 50 marcas de tecnologia encontram-se no ranking, sendo os principais intervenientes as marcas:​​​ Apple, Microsoft, Samsung e Huawei.