Hélder Rosalino: "É urgente acelerar a utilização efetiva e eficaz dos fundos PRR"

A inflação, a estabilidade financeira e a disrupção tecnológica são os três principais desafios que os bancos centrais têm pela frente para tentar controlar a inflação galopante, segundo Hélder Rosalino. Por estes motivos, o administrador do Banco de Portugal, que falava na 6ª edição do Money Conference, considera que é importante continuar a debater-se a estratégia das políticas monetárias. E deixou alertas sobre a importância da rápida e eficaz aplicação dos fundos PRR.

Tendo em conta o atual contexto, "há um conjunto de desafios que se colocam à economia, ao sistema financeiro e também aos bancos centrais", começou por explicar o responsável.

Fazendo um breve enquadramento da situação económica do país, avançando com os dados mais recentes do crescimento económico ou dos dados do desemprego que se mantém baixo ainda, Hélder Rosalino alerta que os próximos tempos não vão ser fáceis.

