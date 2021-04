Há mensagens falsas de reembolso do IRS, alerta o fisco

Entrega da declaração anual do IRS arranca hoje e termina a 30 de junho

Mais de 250 mil declarações de IRS submetidas no Portal das Finanças

A Autoridade Tributária alertou esta segunda-feira para a existência de mensagens fraudulentas para reembolso de IRS, pedindo informação sobre cartões bancários.

"Se recebeu um email supostamente em nome da AT a solicitar dados dos seus cartões bancários para posterior reembolso, ignore", refere o fisco, acrescentando que se trata de uma mensagem fraudulenta e apelando a que os contribuintes a "eliminem de imediato".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O prazo para entrega do IRS começou no passado dia 1 de abril e prolonga-se até ao dia 30 de junho para todas as categorias de rendimento e é feito sempre através da internet.

Leia mais em dinheirovivo.pt