Governo vai compensar bancários excluídos do bónus de meia pensão

O governo vai compensar dezenas de milhares de bancários que foram excluídos do bónus de meia pensão pago em outubro a todos os reformados da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações. A garantia foi dada esta sexta-feira pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, durante uma conferência sobre o balanço da economia, emprego e Finanças Públicas em 2022.

O ministro das Finanças afirmou que o governo reconheceu que "a natureza do apoio assumiu um caráter não contributivo", porque resultou de "uma transferência do Orçamento do Estado, saiu da receita geral de impostos e não do regime da Segurança Social". "O governo tem sentido de justiça" e, por isso, "vai prosseguir o diálogo com os sindicatos" dos trabalhadores da banca "no sentido de procurar uma solução que permita responder à pretensão" dos bancários, salientou o governante.

