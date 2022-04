Governo prevê arrecadar menos 5 milhões com o IUC e mais 30 milhões com o ISV

O Imposto Único de Circulação (IUC) vai sofrer uma atualização de 1% mas o Governo espera arrecadar menos receita fiscal do que o inicialmente previsto. Já no Imposto sobre Veículos (ISV) a nova proposta de Orçamento de Estado para 2022 prevê um aumento da receita.

De acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2022 hoje entregue na Assembleia da República, o Estado espera que a receita fiscal com o IUC cresça, este ano, oito milhões de euros, comparativamente a 2021, o que representa um aumento de 2%. Mas na primeira proposta de OE2022, que foi chumbada no Parlamento em outubro, o aumento da receita esperado era de 13 milhões de euros, correspondente a mais 3%.

