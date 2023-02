Governo paga bónus aos reformados que tinham sido excluídos

Afinal, os novos pensionistas de setembro e outubro que foram excluídos do complemento de reforma, pago naquele último mês a todos os aposentados com prestações mensais até 5318 euros, também vão receber o bónus de meia pensão, esclareceu esta terça-feira o secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, em declarações à TVI e RTP3, já depois da notícia do Dinheiro Vivo dando conta da falha.

Tal como o DV tinha avançado, na terça-feira, estes reformados aposentaram-se em setembro e outubro, mas a Segurança Social só começou a processar as prestações em novembro, já depois da data limite (outubro), segundo a lei, para os pensionistas serem elegíveis para a atribuição do apoio, o que ditou a sua exclusão da medida.

Ao longo último mês um mês, o Dinheiro Vivo questionou, de forma insistente, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, liderado por Ana Mendes Godinho, sobre os motivos que levaram à exclusão destes pensionistas do bónus de meia pensão. O Dinheiro Vivo quis ainda saber se o governo socialista de António Costa tenciona corrigir a situação, dado que foi causada pelo atraso no pagamento das novas reformas, concedidas em setembro e outubro pela Segurança Social, mas, até ao fim do dia de segunda-feira, 20 de fevereiro, não obteve resposta.

