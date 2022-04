Empresas vão ter Incentivo Fiscal à Recuperação. PEC termina

O Governo mantém o Incentivo Fiscal à Recuperação (IFR), o fim do pagamento especial por conta (PEC) e a harmonização do calendário de entrega e pagamento do IVA ​​​​​​​na proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

As empresas vão, assim, poder contar com um crédito fiscal criado para as despesas de investimento realizadas durante o segundo semestre de 2022, sendo permitida a dedução à coleta de IRC até 25% das novas despesas de investimento. "O IFR pretende discriminar positivamente o incremento do investimento empresarial, garantindo-se a manutenção dos postos de trabalho nas empresas beneficiárias, bem como a não distribuição de dividendos por um período de três anos, reforçando a capitalização das empresas", pode ler-se na proposta de orçamento entregue ao início da tarde no Parlamento.

