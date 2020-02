Governo garante aumento de sete euros nos salários até 683 euros

O governo pretende dar sete euros de aumento a todos os trabalhadores da função públicos cujos vencimentos vão até aos 683,13 euros, numa medida que deverá beneficiar cerca de 150 mil trabalhadores, de acordo com a proposta de atualização salarial entregue esta segunda-feira aos sindicatos da função pública.

A medida com a qual o governo se comprometeu, na discussão na especialidade do Orçamento do Estado, a ir além de uma atualização transversal de 0,3% deverá assim garantir uma subida de remunerações superior a 1% para aqueles que se encontram nas posições remuneratórias mais baixas das carreiras gerais, nas categorias de assistente operacional e assistente técnico, deixando de fora subidas maiores para os técnicos superiores.

Segundo a proposta do governo, as atualizações salariais serão pagas com efeito retroativo a 1 de janeiro, com os acertos a serem feitos no mês de março.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Assim, quem recebe atualmente 635,07 euros, na quarta posição da tabela remuneratória única da função pública, passará a receber 642,07 euros. Os vencimentos de 683,13 euros, da quinta posição, passarão aos 690,13 euros.

No quadro da última atualização da tabela de retenções na fonte de IRS, que isenta rendimentos até 659 euros, os trabalhadores com os vencimentos mais baixos continuarão isentos de imposto. Já os que passarão a receber 690,13 euros, esclarece o governo, irão manter o mesmo escalão de IRS, com o desconto mensal de 4,4% por conta da retenção de imposto a cair para 4,2% do vencimento.

Maria Caetano é jornalista do Dinheiro Vivo

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia