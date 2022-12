Governo diz que PIB cresce 6,8% e inflação média anual fica nos 7,8% em 2022

O ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou esta sexta-feira que a economia portuguesa fecha 2022 a registar um crescimento do produto interno bruto de cerca de 6,8% e uma inflação média anual de 7,8%.

"Portugal finalizará o ano de 2022 com um crescimento de cerca de 6,8%", sublinhou o governante numa conferência de imprensa conjunta com os ministros da Economia, António Costa Silva, e do Trabalho, Ana Mendes Godinho, sobre o balanço económico do ano de 2022.

Fernando Medina disse que "com um crescimento de cerca de 6,8%, o maior crescimento económico do país dos últimos 35 anos", Portugal "terá recuperado integralmente a quebra sentida na pandemia e crescido além da generalidade" dos países da zona euro e da União Europeia.

A par dos dados estimados para o PIB, que Medina realçou superarem as expectativas do próprio governo e dos analistas, o governo identifica dados "encorajadores" sobre a inflação.

O ministro das Finanças apontou para uma inflação média anual de 7,8% e notou que "variação homóloga tem vindo a diminuir".

