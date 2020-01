Governo disponível para tornar creches gratuitas para 40 mil crianças

Creches gratuitas e casas sem penhoras: as primeiras propostas do PCP

O Governo admite tornar as creches gratuitas para as crianças que estão abrangidas pelo primeiro escalão de rendimento, podendo a medida chegar a cerca de 40 mil crianças.

"O governo está disponível, para em sede da especialidade, tornar a creche gratuita para as crianças abrangidas pelo primeiro escalão de rendimentos de comparticipação familiar por crianças que frequentem creches abrangidas pelo sistema de cooperação", anunciou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, no âmbito do debate do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

A medida tem sido defendida pelo PCP que apresentou uma proposta de alteração ao OE2020 no sentido da gratuitidade das creches. "É garantida a gratuitidade de frequência de creche a todas as crianças cujo agregado familiar pertença ao primeiro escalão de rendimentos da comparticipação familiar, até à entrada no ensino pré-escolar", lê-se no texto da proposta de alteração dos comunistas. "Esta medida poderá abranger 40 mil crianças, incluindo primeiros filhos neste escalão", indicou ainda Ana Mendes Godinho.

Notícia em atualização no Dinheiro Vivo.