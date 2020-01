Governo confirma que está a estudar juntar aeroporto civil à base de Monte Real

O ministério das Infraestruturas e Habitação, liderado por Pedro Nuno Santos, confirmou que está a estudar a possibilidade de instalar um aeroporto civil à base militar de Monte Real, em Leiria. Na semana passada, a Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra emitiu uma nota, citada pela Lusa, em que dizia que tinha estado reunida com elementos do ministério das Infraestruturas para discutir a temática do "aeroporto na região Centro" e reiterar "a necessidade" de uma infraestrutura deste tipo na região.

Na altura, entre os autarcas e o Executivo ficou estabelecido que iriam ser avaliadas e estudadas as soluções com vista a encontrar uma solução viável para a implementação de um aeroporto" no Centro do país. "Os autarcas reiteram a necessidade de se encontrar uma solução exequível", de modo a ser "incorporada no Plano Nacional de Investimentos 2030", concluía a CIM.

Na reunião do passado dia 15 foi discutida a localização e "construção de raiz" de um aeroporto na região Centro. A transformação da base aérea de Monte Real para acolher a aviação civil não era exequível, tal como não o era a transformação do aeródromo Bissaya Barreto, em Coimbra.

Contudo, esta quinta-feira, 23 de janeiro, o Jornal de Leiria avançava que o autarca de Leiria - Gonçalo Lopes - tinha estado em contacto com Pedro Nuno Santos e que este o tinha tranquilizado quanto à instalação eventual de um aeroporto na região. O presidente Câmara de Leiria, na última reunião camarária, de acordo com a mesma fonte, revelou o conteúdo da mensagem que lhe foi enviada pelo ministro: "Não te preocupes. Só o [aeroporto] de Monte Real tem pernas para andar".

