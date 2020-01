Governo chama sindicatos para negociar aumentos acima dos 0,3% na Função Pública

O governo vai reabrir a negociação coletiva com os sindicatos da função pública para decidir a atualização de remunerações de 2020. A garantia foi dada esta sexta-feira por Alexandra Leitão, ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, ouvida na Comissão de Orçamento e Finanças na discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado.

"Estamos a convocar os sindicatos para nova ronda negocial", revelou a ministra em resposta a interpelação da deputada social-democrata Carla Barros. "Em primeira mão, diremos aos sindicatos o que vai ser acrescentado aos 0,3%".

A melhoria deve ser acordada já em fevereiro para ter impacto em 2020, detalhou o deputado socialista António Gameiro, em intervenção logo após ter falado Alexandra Leitão.

A retoma das negociações acontece com os sindicatos da função pública preparados para a greve a 31 de janeiro, em ações de protesto convergentes alargadas à Frente Com, Fesap e Sindicato dos Técnicos do Estado, para exigir a subida da atualização proposta, de 0,3%, ao nível da inflação estimada para 2019. E após três reuniões de negociação, em dezembro, após as quais o governo disse não ter margem para ser mais generoso, prometendo para 2021 uma atualização mínima de 1%.

