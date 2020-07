Governo avança com a nacionalização da Efacec

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou esta quinta-feira o decreto-lei que possibilita a nacionalização da Efacec. Confirma-se assim que o Estado português vai ficar com a participação de Isabel dos Santos.

"O Presidente da República promulgou o decreto-lei que procede à apropriação pública da participação social detida pela Winterfell 2 Limited na Efacec Power Solutions, SGPS, S.A., por via de nacionalização do respetivo controlo acionista, com vista à salvaguarda do interesse público nacional, nos termos do regime jurídico de apropriação pública", pode ler-se no comunicado publicado no site da Presidência da República.

(Em atualização)

