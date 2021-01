Governo aprova lay-off com salários pagos a 100%

O comunicado do Conselho de Ministros revela que o Governo aprovou a norma que permite que o chamado lay-off (suspensão ou redução do contrato dos trabalhadores) seja pago a 100%, uma medida que tem a particularidade de ser apenas para situações de lay-off após 1 de janeiro de 2021.

Os outros casos vão estar incluídos no lay-off já existente no Código do Trabalho que implicam cortes salariais de um 25% do vencimento bruto.

