Governo altera Código da Estrada: coimas para uso de telemóvel ao volante com aumento de quase 50%

Na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, o Governo detalhou quais as alterações que passarão a vigorar no Código da Estrada.

Conforme explicou Patrícia Gaspar, a Secretária de Estado da Administração Interna, estas mudanças estarão focadas na redução da sinistralidade na estrada. As alterações incluem várias medidas, desde o reforço de mecanismos de segurança na atividade agrícola, nomeadamente na condução de tratores, até à possibilidade de receção de contraordenações por via eletrónica ou a desmaterialização de documentos, que passam a estar disponíveis em formato digital.

O Governo introduz também o agravamento das coimas previstas para o uso de telemóvel ao volante. Patrícia Gaspar avançou que o montante das coimas aumentará quase 50%: as coimas que estavam no patamar dos 150 euros passarão para os 250, por exemplo. Mas a fatura mais pesada será mesmo no patamar das coimas de 600 euros, que são agravadas para os 1250 euros.

O Código da Estrada passará também a clarificar as características técnicas das trotinetes.

Na área da digitalização e simplificação de processos passará a ser possível fazer alguns atos recorrendo à assinatura digital. Também as contraordenações poderão ser recebidas através de via eletrónica e os certificados de avaliação psicológica, necessários para alguns títulos, serão desmaterializados, disse a Secretária de Estado.

Está ainda previsto que os detentores de títulos caducados possam reavê-los, através de novas provas ou ações de formação, dependendo do motivo que levou à perda do título.

Além disso, é ainda introduzido o tema da regulação das caravanas. "O diploma vem explicitar bem onde é que estes veículos podem pernoitar e aparcar, algo que suscitava dúvidas nos últimos tempos", avançou Patrícia Gaspar.

A Secretária de Estado indicou que o executivo "procurou legislar algo que é um fenómeno relativamente recente e que ganhou outra dimensão nos últimos tempos". Patrícia Gaspar frisa que esta alteração pretende deixar claro em que zonas é que as autocaravanas podem pernoitar e aparcar. Estes veículos só poderão "pernoitar e aparcar nas zonas para o efeito"; caso tal seja feito noutra zona não permitida poderá ser aplicada uma contraordenação por estacionamento indevido.

