Qual é o começo perfeito do seu fim de semana?

O mood do fim de semana perfeito começa, para mim e geralmente, à sexta-feira à noite jantando fora, com família ou amigos, de forma descontraída e sem pressas, no outro dia o timing de acordar é outro.

O que escolhe para o seu pequeno-almoço de sábado e domingo?

Um iogurte ou leite achocolatado com um pão sem manteiga com fiambre ou queijo.

Rádio, podcasts ou música para começar os dias de sábado e domingo?

Acordo sempre com telefonia: Rádio Observador ou Smooth FM.

Tem algum hobby que faz durante o fim de semana?

Ler jornais, livros ou revistas, ir a um museu ou espetáculo e, quando havia, visitar feiras de rua de velharias.

Que séries (ou filmes) viu recente ou anda a ver?

Acabei de ver na Netflix o Glória, um thriller realizado em Portugal, muito bom a desvendar a história da Raret, que conhecia mal! Estive também a ver, e gostei, o filme do Paulo Branco baseado na obra do Camilo, O Livro Negro do Padre Dinis.

O que gosta de beber ao fim de semana? Alguma recomendação?

Cerveja e existem tantas e tão variadas para experimentar e para fazer pairing com todo o tipo de alimentos. Gosto especialmente das cervejas com 0% de álcool, as atuais são muitíssimo boas e muito difíceis de distinguir das cervejas com álcool.

Tem alguma rotina especial ao serão de domingo?

Gosto de ouvir os comentadores políticos na TV, em tempos o atual Presidente da República, atualmente o Paulo Portas e o Marques Mendes, cada um com o seu estilo, e que contribuem para um melhor enquadramento da atualidade.