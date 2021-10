Gosta de pão? Encontra boas notícias no Lidl

Já há pão de sementes, de mistura, de chia e quinoa, de espelta com sementes de girassol e com nozes e trigo sarraceno, num leque alargado de oferta capaz de deixar os verdadeiros amantes de pão de água na boca. Agora, o Lidl acrescenta à ssua oferta uma surpresa por mês. "O​​​​s clientes vão encontrar, a partir deste mês, uma sugestão de Pão do Mês em todas as lojas da insígnia, de norte a sul do país", anuncia a cadeia de supermercados.

Com o "Pão do Mês", o Lidl quer dar a conhecer novos produtos, disponíveis para todos os gostos, a começar por um bem inovador: o Pão de Gengibre e Cenoura, primeira sugestão e que promete deixar os clientes de boca aberta.

"Resultado da combinação do toque característico do gengibre com o doce da cenoura, é uma receita inovadora, com um interior rico, saboroso e cheio de nutrientes para encher o seu dia de energia", descreve a cadeia.

As novidades não ficam por aqui e há novas sugestões todos os meses para os amantes de pão, tanto tradicionais como combinações originais e saudáveis, anuncia o Lidl.