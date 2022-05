Gasolina vai subir 7 cêntimos e gasóleo 2 e o governo anuncia novo alívio no ISP

O preço da gasolina vai subir sete cêntimos a partir da próxima segunda-feira e o do gasóleo será agravado em dois cêntimos por litro. O anúncio de um novo pacote de sanções contra a Rússia, com Bruxelas a pretender impor um embargo total à importação de petróleo russo provocou uma subida da cotação Brent e dos produtos refinados nos mercados internacionais, a qual foi agravada pela desvalorização do euro face ao dólar.

Atendendo a esta realidade, anuncia o governo que determinou uma redução adicional do Imposto sobre Produtos Petrolíferos de 1,2 cêntimos por litro de gasóleo e de 2 cêntimos por litro de gasolina, a partir de segunda-feira. Conjugado com o IVA, esta medida vai traduzir-se num "alívio da carga fiscal de 1,5 cêntimos por litro de gasóleo e de 2,5 cêntimos por litro de gasolina"

