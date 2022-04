Gasóleo sobe 6 cêntimos e gasolina mais 2 na próxima semana

O preço do litro do gasóleo deverá subir 6 cêntimos na próxima semana (depois de uma subida de 4 cêntimos nesta semana) e o da gasolina 2 cêntimos, segundo dados do mercado e que o Ministério das Finanças avança esta quinta-feira em comunicado. O governo mantém a redução das taxas de ISP.

"O desconto temporário do ISP manter-se-á inalterado na próxima semana, sendo de 4,7 cêntimos por litro de gasóleo e de 3,7 cêntimos por litro de gasolina", indica a tutela em comunicado enviado às redações, acrescentando que "o preço do gasóleo deverá registar uma subida de 6 cêntimos por litro, enquanto o preço da gasolina deverá subir 2 cêntimos por litro".

Esta evolução, segundo o mecanismo semanal de revisão dos valores das taxas unitárias do ISP, determinaria uma descida do ISP de 0,9 cêntimos por litro de gasóleo e 0,3 cêntimos por litro de gasolina.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Acontece que "atualmente verifica-se um desvio acumulado de 2 cêntimos na taxa do ISP por litro de gasóleo e 0,8 cêntimos na taxa do ISP por litro de gasolina, conforme evidenciado na tabela de conta corrente que se apresenta e que já considera o preço publicado pela DGEG referente a 18 de abril", segundo a mesma nota. "Assim, as descidas resultantes da aplicação da fórmula são descontadas aos desvios acumulados, não se concretizando, portanto, qualquer a alteração às taxas do ISP em vigor na próxima semana."

O Ministério das Finanças atualiza ainda os dados semanais do AUTOvoucher, que já reembolsou 117,5 milhões de euros, estando registados 3.081.667 aderentes. O programa termina no final deste mês e será substituído pela descida do ISP.

Bruno Contreiras Mateus é jornalista do DInheiro Vivo