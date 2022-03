Gasóleo dispara 14 cêntimos na próxima semana e fica mais caro que gasolina

Subida no combustivel de tres centimos. Bombas de Gasolina, Combustivel, Gasoleo. © Nuno Fox

Gasolina e gasóleo subiram 31,3 e 29,9 cêntimos no último trimestre de 2021

Os preços do gasóleo e da gasolina vão disparar na próxima semana, com subidas superiores a 14 e oito cêntimos por litro, respetivamente, acompanhando a subida das cotações dos produtos petrolíferos nos mercados internacioanis, segundo fontes do setor.

De acordo com os preços de referência da Entidade Nacional para o Mercado Energético (Ense), o preço médio do gasóleo simples é hoje de 1,754 euros por litro e deverá a partir de segunda-feira chegar perto dos 1,90 euros por litro nos postos de abastecimento em Portugal, enquanto o preço médio da gasolina 95 - atualmente em 1,795 euros por litro - atingirá os 1,88 euros por litro.

Assim, na próxima semana, o preço médio do gasóleo deverá ultrapassar o da gasolina.

O secretário de Estado da Energia anunciou esta sexta-feira que haverá medidas para mitigar a subida dos combustíveis, que na próxima semana será de 14 e oito cêntimos/litro no gasóleo e na gasolina, mas considerou "impossível" anulá-los.

"Haverá medidas para mitigar o impacto da subida dos combustíveis, agora temos de ter uma coisa presente, que é, uma crise desta magnitude em todas as áreas dos combustíveis, obviamente não dá liberdade total ao Governo para anular o efeito negativo de uma crise", disse João Galamba aos jornalistas, à margem de uma conferência promovida pelo jornal 'online' ECO sobre "A guerra na Europa e o choque energético", onde tomou conhecimento da subida prevista nos preços dos combustíveis na próxima semana.

O governante sublinhou que se trata de "minimizações, mitigações e escolha de setores prioritários que devem ser protegidos", considerando ser "impossível" anular os efeitos da crise energética motivada pela pandemia, pela seca e pela invasão russa da Ucrânia.

"É impossível, a crise existe e vai ter impactos, portanto não é possível eliminar esses impactos, podemos mitigá-los", sublinhou o secretário de Estado.