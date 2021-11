Ganhe uma scooter elétrica este fim-de-semana nas Experiências Mobi Summit

Experimente os novos elétricos da Volvo, BMW e Mini, entre no universo da realidade virtual, através de equipamentos que proporcionam sensações surpreendentes, e habilite-se a ganhar uma scooter elétrica. Esta é a proposta do Fim-de-Semana de Experiências de Mobilidade, que começa já amanhã no Passeio Marítimo de Carcavelos.

O evento do Portugal Mobi Summit tem início logo às 10 horas, estende-se até ao fim do dia de domingo e é de acesso livre, vocacionado para famílias, com programas destinados a adultos, crianças e jovens.

O ponto alto das Experiências de Mobilidade será o sorteio de uma Unu Scooter elétrica aos visitantes que acertarem num quizz que decorrerá ao longo dos dois dias, com a divulgação do premiado ao final da tarde de domingo.

A Unu Scooter é um veículo inovador que está a fazer sucesso pelas cidades europeias e é oferecida pela EDP Comercial.

Em conjunto com o Global Media Group, a elétrica nacional promove e apoia o maior evento de mobilidade urbana do país que decorreu no final de outubro, em Cascais, e vai na sua 4ª edição. O Portugal Mobi Summit visa contribuir para a adopção de uma mobilidade mais sustentável que nos ajude a cumprir as metas climáticas e a melhorar a qualidade de vida nas nossas cidades.

Esse é também o espírito que leva a Câmara Municipal de Cascais a apoiar esta iniciativa e a estar presente com atividades para os mais novos, como uma escolinha de trânsito e uma pista de karts a pedal em forma de gincana, para além de trotinetas elétricas. Considerada uma smart city, Cascais disponibiliza também informação sobre o seu inovador sistema integrado de mobilidade, o MobiCascais.

Porporcionar experiências variadas de realidade virtual é a oferta do Global Media Group, organizador do Portugal Mobi Summit que noticia tudo sobre mobilidade inteligente nas suas marcas DN, JN, Dinheiro Vivo, TSF e Motor24 e em www.portugalms.com. Miúdos e graúdos vão gostar de experimentar os Egg Chairs vr (cadeirões de realidade virtual) que permitem sentir sensações como vento e toque ou as walk vr (passadeiras) que proporcionam, por exemplo, um voo virtual.

Evento tecnológico por excelência, o Portugal Mobi Summit tem a parceria tecnológica da Altice, que se vai fazer representar nas Experiências, sobretudo através da sua marca Moche, oferecendo cartões de dados e a possibilidade de personalizar sacos e t-shirts aos visitantes.

São muitas as razões para ir até à beira-mar em Carcavelos e tomar consciência de que o dia para começar a experimentar formas de nos movermos mais amigas do ambiente é hoje.