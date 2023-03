Galamba: "Governo não vai abdicar da manutenção do hub em Lisboa na privatização da TAP"

A privatização da TAP é uma das metas do governo para os próximos meses e, com o executivo prestes a abrir o capital da companhia ao mercado, há duas exigências em cima da mesa. "O governo está a preparar a abertura do capital da empresa mas podemos, desde já, adiantar o que não vamos abdicar nesta operação. Não vamos abdicar da salvaguarda do valor estratégico da companhia nem da manutenção do hub em Lisboa", garantiu esta quarta-feira, o ministro das Infraestruturas.

João Galamba, que está a ser ouvido na primeira audição regimental deste ministério no Parlamento, adiantou que estes "são os pontos de partida" para o negócio da venda da transportadora.

"Não temos ponto de chegada apenas definido pelo encaixe financeiro. Temos a certeza de que esta é uma empresa com viabilidade, sustentável e não foi esse o fundamento da intervenção pública na companhia", adiantou na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

Sobre a eventual participação do Estado no futuro da empresa, Galamba garantiu que "o valor estratégico da TAP" não está aliado "a percentagens", referindo-se à fatia que caberá ao governo após a venda. "As companhias têm futuro integradas em grandes grupos de aviação", rematou.

