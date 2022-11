Gala Superbrands está de volta. Este ano serão distinguidas 37 marcas

As novas marcas Superbrands - rótulo que indica a maior relevância para os consumidores portugueses - vão ser reveladas já para a semana, dia 9 de novembro, quarta-feira, pelas 17h30 no Museu do Oriente, em Lisboa.

Em comunicado, a organização da Gala Superbrands destaca que "nesta edição será entregue um prémio especial de Solidariedade, que visa distinguir projetos e iniciativas de caráter social com impacto na comunidade". É a 10.ª vez que este prémio será entregue. Das 37 marcas premiadas este ano, 16 já foram distinguidas em mais de dez edições.

Há ainda lugar à distinção de Personalidades de Excelência (que irá premiar pessoas nas áreas da Arte, Música, Ciência e influencers), , para onde estão nomeados nomes como Rui Veloso, Bordalo II ou ainda a ministra da Ciência e Ensino Superior, Elvira Fortunato.

Citado em comunicado, Pedro Diogo Vaz, senior partner da Superbrands em Portugal, adianta que "na 18.ª edição continua-se a seguir o propósito original do projeto, que é destacar as marcas mais relevantes no mercado, independentemente do que as torna relevantes. As marcas que conseguem destacar-se são aquelas que conseguem conquistar a cabeça e o coração dos consumidores e do mercado e merecem ser reconhecidas por isso."

A seleção das marcas que serão distinguidas, adianta o comunicado, é feita de forma "independente e transparente" em duas fases: primeiro junto das pessoas, que indicam três marcas em que confiam ou qual se identifiquem e, depois, a avaliação é feita por um conjunto de 15 profissionais (chamado Conselho Superbrands) ligados a diferentes marcas de diferentes setores e, depois, procede-se a uma ponderação final.

Na edição passada, o DN foi distinguido na categoria "Consumer" e foi a única marca de imprensa escrita a ser galardoada com o prémio Superbrand - sendo ainda a única marca de media com mais de dez distinções, ao longo das 17 edições realizadas até agora.