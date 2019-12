Os trabalhadores da administração pública deverão ter aumentos salariais que no máximo vão atingir os 0,7%. A informação foi avançada pelo líder da Fesap no final da reunião de hoje com o Governo. José Abrãao diz-se "defraudado" com a proposta avançada pelo Executivo.

