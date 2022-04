FMI também quer mais impostos sobre lucros excessivos, desde que concertados entre países

Taxar as empresas com lucros excessivos ou não declarados nos territórios onde produzem e taxar também os indivíduos considerados "super-ricos" é possível, desejável, mas é preciso ser feito em cooperação internacional para haver eficácia, aumentar efetivamente a receita fiscal e reduzir as desigualdades, defende o departamento de assuntos orçamentais do Fundo Monetário Internacional (FMI), área dirigida pelo antigo ministro das Finanças de Portugal, Vítor Gaspar.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia