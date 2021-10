FMI diz que China tem margem para atuar caso crise no imobiliário se agrave

As autoridades chinesas têm "ferramentas para intervir", caso as implicações da crise de liquidez da construtora Evergrande para a economia do país asiático se agravem, apontou o Fundo Monetário Internacional (FMI).

A atualização de outubro do Relatório de Estabilidade Financeira Global do FMI, divulgado na terça-feira, apontou que, por enquanto, o contágio a outras construtoras chinesas limitou-se a empresas que já se encontravam numa situação financeira frágil e cujo crédito estava mal classificado.

"A nossa avaliação é que as autoridades chinesas têm poder fiscal e espaço, bem como meios legais e institucionais, para enfrentarem o problema", disse Tobias Adrian, diretor do Departamento de Mercados Monetários e de Capitais do FMI.

Além da Evergrande -- cuja dívida ascende ao equivalente a mais de 260 mil milhões de euros e que já falhou o pagamento de juros sobre vários títulos de dívida -, nas últimas semanas, construtoras menores como a Sinic, Xinyuan ou Fantasia revelaram também falta de liquidez para pagar o cupão das suas obrigações.

O documento sublinhou as "complexas contradições" derivadas de uma eventual intervenção de Pequim, "especialmente se for acompanhada de um relaxamento, real ou percecionado, das medidas de desalavancagem do sistema financeiro", o que aumentaria o risco de que fraquezas financeiras reapareçam no futuro.

FMI recomenda que a China "aperte" os quadros jurídicos para a reestruturação empresarial

Uma intervenção "pronta e claramente comunicada" reduziria os riscos de contágio, mas reforçaria a perceção de que existem empresas "grandes demais para falir", lê-se no relatório.

O adiar do apoio ao sistema financeiro, para "incutir disciplina" nos mercados, significaria uma ação de maior alcance futuro para aliviar a pressão financeira.

O Fundo recomendou que a China "aperte" os quadros jurídicos para a reestruturação empresarial e os casos de insolvência.

Apesar da sua confiança nas capacidades de Pequim, o FMI alertou para a possibilidade de surgirem problemas financeiros mais amplos, com implicações para a economia chinesa e, num caso extremo, para os mercados de capitais internacionais.

O Fundo explicou que, a exposição dos bancos chineses à Evergrande é limitada - ainda mais no caso de entidades de menor porte, com posições de capital mais frágeis -, mas que se tornaria "significativamente maior", caso os problemas do conglomerado se traduzissem numa crise geral do setor imobiliário.

No relatório, o organismo alertou que parte da dívida acumulou-se por meio de "canais opacos e de difícil quantificação", que criam um "alto grau de interconexão" com o sistema financeiro.

Um efeito dominó no setor imobiliário implicaria um "impacto adverso" no crescimento económico, afetando também os governos regionais e locais, que obtêm parte importante das suas receitas com a venda de terrenos.

Em caso de queda, os governos locais podem ser obrigados a reduzir o investimento público, reforçando o receio sobre os apoios a entidades estatais, especialmente em áreas com uma situação financeira frágil.

O FMI também alertou para um obstáculo aos gastos e à confiança dos consumidores, o que significaria um "declínio sustentado" nos preços dos imóveis, que se tornaram no veículo de investimento favorito na China.

Externamente, o relatório apontou que a possibilidade de desaceleração do crescimento económico e aperto das condições financeiras na China podem ter um "efeito indireto" no resto do mundo, devido, em parte, à crescente exposição dos investidores internacionais a ativos financeiros chineses.