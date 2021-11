Fintech Kevin quer ser 3.º método de pagamento preferido no comércio eletrónico

A fintech Kevin entrou em Portugal no sistema de pagamentos e quer competir com Visa e Mastercard, tendo o objetivo de em 2022 ser o terceiro método de pagamento no comércio eletrónico e pagamentos em aplicações, disse em comunicado.

Citado na nota divulgada esta quinta-feira, o responsável de Portugal e Espanha da Kevin, Rui Patraquim, afirmou que a empresa tecnológica de serviços financeiros (fintech, na gíria do setor) quer "perturbar o 'status quo' e promover mais inovação no ecossistema de pagamentos" e que em 2022 o "principal objetivo é ser o terceiro método preferido em Portugal no comércio eletrónico e nos pagamentos em aplicações".

A Kevin diz que dispõe de uma solução de infraestrutura de pagamento A2A (conta a conta) que "permite redirecionar rapidamente pagamentos a partir dos dispendiosos pagamentos por cartão para pagamentos ligados diretamente às contas bancárias dos clientes".

Segundo a Kevin, também nas lojas físicas a sua tecnologia permite evitar o intermediário, permitindo aos clientes "pagar sem problemas mercadorias em lojas físicas a partir das suas contas bancárias através de terminais de cartões existentes", enquanto os comerciantes "poderão evitar as redes de cartões e poupar muito nas taxas de transação".

A empresa fez recentemente uma ronda de financiamento em que angariou 10 milhões de dólares de capital (cerca de 8,8 milhões de euros ao câmbio atual), referindo que esse dinheiro vai permitir a expansão para novos mercados e o desenvolvimento de produtos, incluindo para o mercado português.

Para já, em Portugal a Kevin tem dois trabalhadores, o responsável ibérico e o responsável de vendas, disse fonte oficial da empresa à Lusa.

A Kevin é uma empresa sediada na Lituânia que possui licença para prestação de serviços de pagamentos em todos os países da União Europeia. Segundo a empresa, de momento, tem serviços disponíveis em 12 países europeus e 100 trabalhadores, sendo o objetivo aumentar o número de países com serviços disponíveis na Europa para 28 até meados de 2022 e passar a 350 empregados no próximo ano.