Fileira da Carne de Porco em audiência urgente com a ministra da Agricultura

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, esteve em reunião esta terça-feira com a Fileira da Carne Porco (FILPORC), após denúncias da parte do setor de que há milhares de empresas e famílias em risco devido à crise que os afeta.

A situação financeira das empresas foi agravada por vários fatores: o aumento significativo dos custos de produção, da eletricidade e dos combustíveis, e a redução do preço pago aos produtores, na ordem dos 40%. Segundo comunicado enviado às redações, estes fatores autogiram já tal gravidade que colocam em risco milhares de postos de trabalho.

Na reunião com a governante estiveram presentes a Federação Portuguesa das Associações de Suinicultores (FPAS) e a Associação Portuguesa de Industriais de Carne (APIC). Durante a sessão, surgiram várias propostas de medidas de apoio, com o objetivo de minimizar os impactos negativos. Maria do Céu Antunes não assumiu nenhum compromisso na reunião, mas ficou agendada nova reunião para o dia 3 de fevereiro.