Feira de emprego para IT em espaço virtual (claro!)

Uma feira de emprego para quem procura trabalho na área da tecnologia, com especial enfoque nas informáticas. É, assim, natural que tudo se passe no ciberespaço. Trata-se da 2.ª edição da Job Summit IT, que se realiza na próxima quarta-feira, dia 8, num espaço virtual que juntará candidatos e recrutadores de empresas.

"É uma feira muito como aquelas que acontecem nos espaços físicos nas universidades, por exemplo, mas exclusivamente online", explica ao DN a diretora-geral do Alerta Emprego, que organiza a iniciativa. "As empresas têm os próprios stands, estão lá os seus recrutadores", prossegue Joana Piteira. Marcam-se reuniões, fazem-se chats públicos ou privados, etc.

As inscrições para as empresas que queiram participar fecham no dia 6 (amanhã), mas são já várias dezenas as confirmadas. Entre elas, a EDP, a Bosch Portugal, o BNP Paribas, a Teleperformance, o Generix Group, a Vishay, a Checkmarx, entre outras.

Esta é a segunda sessão da iniciativa. No ano passado, "estiveram presentes 25 empresas", segundo Joana Piteira, número que será seguramente ultrapassado este ano.

Quem quer recrutar, precisa apenas contactar a Alerta Emprego, que tratará de toda a parte técnica - criação do stand virtual, mediante o fornecimento do material gráfico necessário, e das respetivas infraestruturas de comunicações.

"No evento do ano passado, o primeiro, houve "cerca de 1600 candidatos", mas decerto este ano o número será muito mais elevado, confia a diretora do Alerta Emprego, uma vez que, na passada quinta-feira, havia já 800 pessoas inscritas.

Já os candidatos, podem inscrever-se mesmo no próprio dia, 8 de fevereiro, se assim o desejarem. Para isso, basta preencher o formulário disponível em www.jobsummit.pt. É gratuito.

As ofertas de emprego que se encontram variam, desde o vulgarmente chamado "técnico informático" ao programador mais especializado.

Medir a taxa de sucesso deste tipo de iniciativa não é fácil, tendo em conta que as empresas participantes não divulgam números exatos de vagas preenchidas. Mas é possível avaliar a satisfação de quem participa no evento. "A nível das empresas, 60 a 70% voltam a querer participar. E é um investimento, por parte delas", diz Joana Piteira.

Quanto aos candidatos, estes recebem depois um inquérito de satisfação. "70% disse-nos que conseguiu, pelo menos, algum contacto direto [com um potencial empregador] e falar sobre o seu perfil. Também 75% disse que voltaria a participar neste tipo de iniciativas". Daí o regresso para esta "dose" de 2023.